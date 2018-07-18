Ливерпуль и Рома не могут согласовать сумму компенсации за Алиссона

Голкипер Ромы Алиссон Беккер может вскоре продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

По информации Sky Sports Italia, Ливерпуль продолжает переговоры с Ромой по трансферу бразильца Алиссон.

Однако, как утверждают источники, клубы не могут договориться о сумме трансфера голкипера.

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Ливерпуль якобы предложил 70 млн евро, однако Рома хочет получить за Алиссона 75 млн. Переговоры между клубами продолжаются.

Отметим, трансферу Алиссон в Ливерпуль может помешать Челси. "Аристократы" рассматривают Алиссона в качестве замены Куртуа, который в ближайшее время может перейти в Реал и уже начал поиски дома в Мадриде.

В прошлом сезоне Серии А бразильский вратарь сыграл в составе Ромы 49 матчей. Во время ЧМ-2018 Алиссон был основным голкипером сборной Бразилии и провел 5 матчей на Мундиале.

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