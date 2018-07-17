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Ліверпуль розпочав переговори щодо Аліссона – мерсисайдці пропонують 70 млн євро

17:57 365 Читать на русском
Ліверпуль розпочав переговори щодо Аліссона – мерсисайдці пропонують 70 млн євро
Аліссон Бекер / Sky Sports

Ліверпуль прагне придбати голкіпера Роми Аліссона Бекера. Клуб вже розпочав переговори з "вовками".

Ліверпуль розпочав переговори з Ромою щодо придбання голкіпера Роми Аліссона Бекера, повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Ліверпуль зацікавлений у трансфері Бернарда

"Червоні" зробили пропозицію "вовкам" у 70 мільйонів євро, включаючи бонуси, але ті хочуть отримати 75 мільйонів євро.

Проте, обидві сторони працюють над тим, щоб якомога скоріше дійти фінальної згоди. Повідомляється, що римляни після продажу бразильця націляться на голкіпера ПСЖ Альфонса Ареола.

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