Ліверпуль розпочав переговори щодо Аліссона – мерсисайдці пропонують 70 млн євро

Ліверпуль прагне придбати голкіпера Роми Аліссона Бекера. Клуб вже розпочав переговори з "вовками".

Ліверпуль розпочав переговори з Ромою щодо придбання голкіпера Роми Аліссона Бекера, повідомляє Джанлука Ді Марціо.

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"Червоні" зробили пропозицію "вовкам" у 70 мільйонів євро, включаючи бонуси, але ті хочуть отримати 75 мільйонів євро.

Проте, обидві сторони працюють над тим, щоб якомога скоріше дійти фінальної згоди. Повідомляється, що римляни після продажу бразильця націляться на голкіпера ПСЖ Альфонса Ареола.