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Ліверпуль продовжив контракт з найкращим бомбардиром юнацького ЧС-2017

10:41 401 no translation
Ліверпуль продовжив контракт з найкращим бомбардиром юнацького ЧС-2017
Раян Брюстер / фото: офіційний сайт Ліверпуля

Молодий форвард Ліверпуля Раян Брюстер поставив підпис під новим контрактом з "червоними".

18-річний форвард "червоних" Раян Брюстер уклав новий довгостроковий з клубом, інформує офіцйіний сайт Ліверпуля.

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Почуваюсь прекрасно.Давно хотів підписати новий контракт. Я думаю, що це правильний момент для мене та моєї родини. З нетерпінням чекаю повернення на поле", – розповів Брюстер після підписання угоди з "мерсисайдцями".

Відзначимо, зараз Брюстер відновлюється від травми. Раян перейшов у Ліверпуль в 2014 році з Челсі, однак поки так і не зіграв жодного офіційного матчу за першу команду Ліверпуля.

Нагадаємо, молодий англієць став найкращим бомбардиром юнацького чемпіонату світу-2017, забивши 8 м'ячів.

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