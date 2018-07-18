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Куртуа почав пошуки будинку в Мадриді

11:29 374 Читать на русском
Куртуа почав пошуки будинку в Мадриді
Тібо Куртуа/ Goal

Голкіпер лондонського Челсі Тібо Куртуа все ближчий до трансферу в мадридський Реал.

26-річний бельгійський воротар шукає будинок в Мадриді, інформує AS. За словами видання, Куртуа відразу після ЧС-2018 розпочав пошуки житла у столиці Іспанії та вже найближчим часом повинен перейти у Реал.

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Тібо хоче повернутись в Іспанію, де мешкають його дружина та двоє дітей.

У січні 2017 року Куртуа придбав будинок у Мадриді для своєї родини, проте зараз він вирішив шукати нове житло у іспанській столиці.

Відзначимо, що в період з 2011 по 2014 роки бельгієць виступав у складі мадридського Атлетіко.

Нагадаємо, Куртуа отримав звання найкращого голкіпера ЧС-2018, а його збірна Бельгії посіла 3 місце на світовій першості.

Реал оголосить про підписання Куртуа найближчим часом

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Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Тібо Куртуа Тібо Куртуа Челсі Челсі Іспанія Трансфери Челсі
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