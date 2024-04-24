Керівництво "червоних" розпочало переговори з Арне Слотом. Про це повідомляє журналіст The Times Пол Джойс, який вважається топ-інсайдером щодо Ліверпуля.

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Фабріціо Романо додає, що перші кроки були позитивними. Слот готовий приїхати на Енфілд після майже 9-річної епохи Юргена Клоппа. Ліверпуль намагається домовитись з Феєйнордом щодо компенсації за тренера. Нідерландський клуб не буде силоміць утримувати 45-річного фахівця, розуміючи його амбіції.

Слот за 3 сезони зробив Фейєнорд успішною командою з яскравим футболом. Минулого року вона стала чемпіоном Нідерландів, а цього забрала Кубок. Всю міць підопічних Слота відчув Шахтар, який отримав 1:7 у плей-офф попереднього розіграшу ЛЄ. Потім "гірники" переманили помічника Арне – Маріно Пушіча.

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