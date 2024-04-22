Англійська Прем'єр-ліга 2

Сандерленд U-21 – Ліверпуль U-21 – 2:1

Голи: Джонс, 14, Тутєров, 54 – Кумас, 9

Тутєров вийшов у основі Сандерленда на матч молодіжного чемпіонату Англії проти Ліверпуля. На цьому рівні різниця між командами не така велика.

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Суперники швидко обмінялися голами, а на старті другої половини настав зірковий час Тутєрова. 18-річний українець з кількох метрів замкнув хороший простріл партнера. Удар Тимура виявився переможним і гарантував Сандерленду місце у плей-офф.

Тутєров чекав цього моменту рік. Нападник у квітні 2023-го перебрався з Колоса і ніяк не міг відкрити лік своїм англійським голам. Нагадаємо, у першій команді Сандерленда виступає його земляк – Назарій Русин.

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