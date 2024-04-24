Руководство “красных” начало переговоры с Арне Слотом. Об этом сообщает журналист The Times Пол Джойс, который считается топ-инсайдером по Ливерпулю.

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Фабрицио Романо добавляет, что первые шаги были положительными. Слот готов приехать на Энфилд после почти 9-летней эпохи Юргена Клоппа. Ливерпуль пытается договориться с Фейеноордом о компенсации за тренера. Нидерландский клуб не будет силой удерживать 45-летнего специалиста, понимая его амбиции.

Слот за 3 сезона сделал Фейеноорд успешной командой с ярким футболом. В прошлом году она стала чемпионом Нидерландов, а в этом забрала Кубок. Всю мощь подопечных Слота почувствовал Шахтер, который получил 1:7 в плей-офф предыдущего розыгрыша ЛЕ. Затем "горняки" переманили помощника Арне – Марино Пушича.

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