У 26-му турі чемпіонату Англії Лутон на виїзді поступився Ліверпулю (1:4). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

У середу 26-й тур АПЛ відкривав поєдинок між Ліверпулем та Лутоном. Грати посеред тижня командам довелось через участь мерсисайдців у фіналі Кубка англійської ліги, який відбудеться у неділю, 25 лютого. Вчорашня перемога Манчестер Сіті над Брентфордом у перенесеному матчі 18-го туру змушувала підопічних Клоппа підійти до дуелі з новачком АПЛ з усією серйозністю – Гвардіола і Ко відставали від "червоних" лише на одне очко.

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Лутон забив вже на 13-й хвилині – Келлехер зреагував на удар з гострого кута, але м'яч полетів на дальню стійку, де його у ворота добив Огбене. Гакпо огризнувся дальнім пострілом з далекої відстані та захисники винесли на кутовий. В середині тайму Діас мав шанс зрівняти, але як слід не дотягнувся до м'яча після закидання і спрямував його повз стійку. До кінця тайму господарі постійно намагались грати через лівий фланг, сподіваючись на клас колумбійського форварда, однак того легко перекусував захист Лутона.

По перерві Ліверпуль відновив статус-кво: Мак Аллістер навісив з кутового, а ван Дейк головою спрямував сферу у лівий кут. За мить Бредлі ледь не подвоїв – Камінскі валився у інший кут, але зумів ногою зачепити круглого. Однак наступна атака стала фатальною для Лутона: Бредлі вкинув з-за бокової, м'яч полетів у воротарський, де його замкнув у сітку Гакпо – 2:1 (Мак Аллістер оформив дубль асистів).

Ліверпуль продовжив тиснути і ван Дейк знову бив головою по воротах – Камінскі врятував.

В середині другої сорокап'ятихвилинки фортуна нарешті усміхнулась Діасу, якому вдалось знайти шпарину між лівою стійкою та кіпером і з гострого кута зробити рахунок 3:1. На останніх хвилинах Лутон виконав декілька небезпечних штрафних, але господарі відбились і забили ще раз – Елліот вдало зіграв на добиванні.

Перемога принесла Ліверпулю 60 очок і закріпила на вершині АПЛ, Лутон з 30-ма пунктами залишився вісімнадцятим.

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