У перенесеному матчі 18-го туру АПЛ Брентфорд на виїзді поступився Манчестер Сіті (0:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Манчестер Сіті на своєму полі приймав Брентфорд. У разі успіху підопічні Гвардіоли могли потіснити Арсенал з другої сходинки і наблизитись до Ліверпуля на відстань одного очка. Український півзахисник Єгор Ярмолюк потрапив у заявку, але залишився у запасі й на поле так і не вийшов.

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Господарі розпочали активно і вже на 8-й хвилині могли виходити вперед – Флеккен потягнув удар від Фодена з далекої відстані після розіграшу кутового. Оньєка у відповідь огризнувся шаленим спуртом і виходом сам на сам, але тепер впевнено зіграв Едерсон.

В середині тайму Сілва дивом не влучив у ворота, замикаючи простріл від Родрі з близької відстані. За трохи Аканджі закручував у праву дев'ятку – м'яч пройшов у сантиметрах над поперечиною. І знову Флеккен рятує свою команду, у падінні відбиваючи удар головою впритул від Діаша. У наступній атаці Бобб вже бачив м'яч у сітці, але Мі дивом опинився на лінії воріт і вибив сферу. Божевільна п'ятихвилинка.

Наприкінці тайму Оньєка головою замикав подачу на дальню стійку, але знову неймовірний стрибок видав Едерсон. Флеккен відповів своєму візаві не менш яскравим сейвом після пострілу Діаша.

По перерві Ман Сіті продовжив свій тиск і таки досяг успіху. Холанд отримав закидання з центра поля, втік на побачення з кіпером Брентфорда і впевнено прошив останнього. Цим голом Ерлінг досяг своєрідного дзену – норвежець забив всім командам, з якими грав в АПЛ (Брентфорд став 21-им колективом і єдиним, в воротах якого форвард раніше ніколи не розписувався).

За трохи Холанд забив вдруге, але арбітр зафіксував офсайд. Наприкінці зустрічі Фоден міг остаточно знімати нервову напругу останніх хвилин, але Флеккен продовжив демонструвати неймовірний клас. Вже у доданий час Філ зумів втекти від захисників, вийти сам на сам і пробити з гострого кута, але не влучив у ворота.

Перемога принесла Манчестер Сіті 56 очок і підняла на другу сходинку турнірної таблиці, Брентфорд з 25-ма пунктами залишився чотирнадцятим.

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