Ушкодження півзахисника Барселони Філіппе Коутінью може мати наслідки навіть для інших клубів.

Бразилець травмувався і був змушений піти з поля на 66 хвилині зустрічі 16-го туру чемпіонату Іспанії проти Ейбара (1:1). Детальне обстеження показало травму меніска лівого коліна.

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Очікується, що Коутінью залишиться поза грою на тривалий термін. Знову зіграти за Барселону він зможе лише весною. Це погані новини також для Ліверпуля, який міг би розраховувати на чималий прибуток – 20 млн євро.

Саме така сума була прописана під час трансферу бразильця в Барселону за 100 зіграних матчів у складі каталонців. Наразі у Коутінью 90 поєдинків. Коли він повернеться до гри, у Барси залишиться приблизно 12 поєдинків до завершення сезону, тому Філіппе може банально не встигнути розміняти сотню.

За інформацією AS, у наступному сезоні це зробити вже буде неможливо. Барселона остаточно вирішила продати Коутінью, незалежно від того, хто переможе на майбутніх президентських виборах.

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