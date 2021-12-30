Детальне обстеження показало травму меніска лівого коліна у бразильця, повідомляє офіційний сайт Барселони.

Барселона – Ейбар – 1:1 – відео голів та огляд матчу

На тижні Коутінью зроблять артроскопічну операцію. Клуб не розкриває приблизні терміни відновлення хавбека, але раніше йшлося про ризик втратити гравця на 4 місяці. Коутінью травмувався у вчорашньому матчі проти Ейбара (1:1).

Додамо, що Філіппе у поточному сезоні провів 14 поєдинків, відзначився 3 голами та 2 асистами.

Барселона розписала сенсаційну нічию з Ейбаром і втратила шанс піднятись у зону Ліги чемпіонів