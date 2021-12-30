Барселона зробила офіційну заяву щодо травми Коутінью – хавбеку потрібна операція
14:06 - Читать на русском
Барселона змушена миритися з тривалою втратою півзахисника Філіппе Коутінью.
Кіке Гарсія 58’
58’ Кіке Гарсія
Детальне обстеження показало травму меніска лівого коліна у бразильця, повідомляє офіційний сайт Барселони.
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На тижні Коутінью зроблять артроскопічну операцію. Клуб не розкриває приблизні терміни відновлення хавбека, але раніше йшлося про ризик втратити гравця на 4 місяці. Коутінью травмувався у вчорашньому матчі проти Ейбара (1:1).
Додамо, що Філіппе у поточному сезоні провів 14 поєдинків, відзначився 3 голами та 2 асистами.
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