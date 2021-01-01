Повреждение полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо может иметь последствия даже для других клубов.

Бразилец травмировался и был вынужден покинуть поле на 66 минуте встречи 16-го тура чемпионата Испании против Эйбара (1:1). Детальное обследование показало травму мениска левого колена.

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Ожидается, что Коутиньо останется вне игры на длительный срок. Снова сыграть за Барселону он сможет только весной. Это плохие новости также для Ливерпуля, который мог бы рассчитывать на немалую прибыль – 20 млн евро.

Именно такая сумма была прописана во время трансфера бразильца в Барселону за 100 сыгранных матчей в составе каталонцев. Сейчас у Коутиньо 90 поединков. Когда он вернется к игре, у Барсы останется примерно 12 поединков до конца сезона, поэтому Филиппе может банально не успеть разменять сотню.

По информации AS, в следующем сезоне это сделать уже будет невозможно. Барселона окончательно решила продать Коутиньо, независимо от того, кто победит на предстоящих президентских выборах.

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