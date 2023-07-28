Ліверпуль і Аль-Іттіхад досягли угоди щодо трансферу опорного півзахисника Фабінью. Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

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Повідомляється, що гравець підпише зі саудівським клубом трирічний контракт. Бразилець уже пройшов медичне обстеження, залишилося тільки підписати документи. Фабінью стане одноклубником Н'Голо Канте і Каріма Бензема.

Нагадаємо, раніше Ліверпуль продав капітана Джордана Хендерсона у інший саудівський клуб – Аль-Іттіфак.

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