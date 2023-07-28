Ливерпуль и Аль-Иттихад достигли соглашения по трансферу опорного полузащитника Фабиньо. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.

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Сообщается, что сделка уже на мази – игрок подпишет с саудовским клубом трёхлетний контракт. Бразилец уже прошёл медицинское обследование, осталось только подписать документы. В качестве доказательства источник опубликовал фотографию Фабиньо в форме Аль-Иттихада – игрок уже провёл фотосессию.

Фабиньо станет одноклубником Н'Голо Канте и Карима Бензема.

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