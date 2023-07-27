Фабінью не потрапив у заявку Ліверпуля на сінгарпурське турне.

Опорний півзахисник Фабінью залишився в Англії, тоді як його команда вирушила в Сінгапур на турне. Про це інформує ВВС. У турнірі "червоні" зіграють із Лестером 30 липня і Баварією 2 серпня.

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Раніше Фабінью залишився вдома, коли Ліверпуль вирушив до Німеччини на передсезонний збір. Повідомлялося, що 14 липня саудівський Аль-Іттіхад зробив за нього пропозицію в розмірі 40 млн фунтів стерлінгів.

Фабінью виступає за "червоних" із липня 2018 року. Він прийшов із Монако за 39 млн фунтів стерлінгів, і в 219 матчах за мерсисайдців забив 11 м'ячів.

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