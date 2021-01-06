Ліверпуль також вийшов на капітана "вершкових". Про це в ефірі El Chiringuito повідомив екс-делегат Севільї Крістобаль Сорія, який товаришує з Рамосом.

Рамос жорстко шантажує Реал: У ПСЖ сказали, що збираються збудувати чудову команду зі мною та Мессі

Центрбек Реала вислухав пропозицію Ліверпуля, але "червоні" є далеко не єдиними претендентами на 35-річного ветерана. Ще раніше з ним контактували Ювентус, Ман Сіті та ПСЖ. Сорія підкреслив, що стосунки Рамоса і Флорентіно Переса ще давно не були такими напруженими.

Додамо, що капітан мадридців провів 16 матчів у поточному сезоні, відзначився 3 голами та одним асистом.

Конфлікт Рамос-Реал: капітану підшукали заміну і новий клуб – фани визначились, а Мессі потрапив під гарячу руку