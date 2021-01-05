Капітан "вершкових" зустрівся з Флорентіно Пересом і вкотре підкреслив свою позицію. Рамосу запропонували дворічний контракт, але зі зменшенням зарплатні на 10% (зараз оборонець отримує 15 млн за сезон).

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"Зустріч була доволі товариською, але Рамос сказав Пересу: "Я не приймаю вашої пропозиції. З цього моменту я буду слухати пропозиції інших клубів. Дехто з ПСЖ сказав мені, що вони збираються збудувати чудову команду зі мною та Мессі". Флорентіно відповів: "Якщо у вас є хороша пропозиція, то ми зрозуміємо", – AS цитує інсайд ведучого El Chiringuito Хосепа Педрерола.

Додамо, що контракт Рамоса завершується влітку, і захисник вже має право домовлятися з іншими клубами. Така ж ситуація у Лукаса Васкеса і Луки Модріча, проте хорват нібито знайшов компроміс з Реалом.

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