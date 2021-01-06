Ливерпуль также вышел на капитана "сливочных". Об этом в эфире El Chiringuito сообщил экс-делегат Севильи Кристобаль Сория, который дружит с Рамосом.

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Центрбек Реала выслушал предложение Ливерпуля, но "красные" являются далеко не единственными претендентами на 35-летнего ветерана. Еще раньше с ним контактировали Ювентус, Манчестер Сити и ПСЖ. Сория подчеркнул, что отношения Рамоса и Флорентино Переса еще давно не были такими напряженными.

Добавим, что капитан мадридцев провел 16 матчей в текущем сезоне, отличился 3 голами и одним ассистом.

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