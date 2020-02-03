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Ліверпуль практично виграв АПЛ, – Фернандінью

20:43 589 Читать на русском
Ліверпуль практично виграв АПЛ, – Фернандінью
Фернандінью / соцмережі

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью поділився емоціями після поєдинку центрального туру 25-го туру АПЛ проти Тоттенхема

63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хин Мін
 
Олександр Зінченко 61’
61’ Олександр Зінченко
63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хин Мін

"Трохи важко так програвати. Манчестер Сіті зазнав болісної поразки, особливо зважаючи на те, як ми грали. Ми продовжуємо створювати шанси, але недостатньо вбивчі. Манчестер Сіті вчергове не реалізував пенальті, продовжували втрачати моменти, а потім двічі пропустив.

Фатальне вилучення Зінченка у відеоогляді матчу Тоттенхем – Манчестер Сіті – 2:0

Це мав бути наш сезон. Зрозуміло, що ми не можемо продовжувати грати в подібному стилі. Ліверпуль практично виграв чемпіонат зараз, настільки вони нас випереджають. Манчестер Сіті потрібно бути обережними, оскільки до кінця сезону ми можемо втратити ще більше очок, а згодом і друге місце в таблиці", – наводить слова Фернандінью ESPN Brasil.

Нагадаємо, Тоттенхем здобув впевнену перемогу над Манчестер Сіті (2:0), а обидва м'ячі були забиті після вилучення Олександра Зінченка.

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08:44
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Фернандінью Фернандінью Тоттенхем Тоттенхем Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія АПЛ Тоттенхем - Манчестер Сіті
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