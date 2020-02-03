Ливерпуль практически выиграл АПЛ, – Фернандиньо

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо поделился эмоциями после поединка центрального тура 25-го тура АПЛ против Тоттенхэма.

"Немного трудно так проигрывать. Манчестер Сити потерпел болезненное поражение, особенно учитывая то, как мы играли. Мы продолжаем создавать шансы, но недостаточно убийственные. Манчестер Сити очередной раз не реализовал пенальти, продолжали терять моменты, а затем дважды пропустил.

Фатальное удаление Зинченко в видеообзоре матча Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:0

Это должен быть наш сезон. Понятно, что мы не можем продолжать играть в подобном стиле. Ливерпуль практически выиграл чемпионат сейчас, настолько они нас опережают. Манчестер Сити нужно быть осторожными, поскольку до конца сезона мы можем потерять еще больше очков, а затем и второе место в таблице", – приводит слова Фернандиньо ESPN Brasil.

Напомним, Тоттенхэм одержал уверенную победу над Манчестер Сити (2:0), а оба мяча были забиты после удаления Александра Зинченко.

"Зінченко – цілковитий ідіот". Безглузде вилучення затінило солідну гру, преса рознесла українця, довелося перепрошувати