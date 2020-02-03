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Ливерпуль практически выиграл АПЛ, – Фернандиньо

20:45 59 Читати українською
Ливерпуль практически выиграл АПЛ, – Фернандиньо
Фернандинью / соцсети

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо поделился эмоциями после поединка центрального тура 25-го тура АПЛ против Тоттенхэма.

63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин
 
Александр Зинченко 61’
61’ Александр Зинченко
63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин

"Немного трудно так проигрывать. Манчестер Сити потерпел болезненное поражение, особенно учитывая то, как мы играли. Мы продолжаем создавать шансы, но недостаточно убийственные. Манчестер Сити очередной раз не реализовал пенальти, продолжали терять моменты, а затем дважды пропустил.

Фатальное удаление Зинченко в видеообзоре матча Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:0

Это должен быть наш сезон. Понятно, что мы не можем продолжать играть в подобном стиле. Ливерпуль практически выиграл чемпионат сейчас, настолько они нас опережают. Манчестер Сити нужно быть осторожными, поскольку до конца сезона мы можем потерять еще больше очков, а затем и второе место в таблице", – приводит слова Фернандиньо ESPN Brasil.

Напомним, Тоттенхэм одержал уверенную победу над Манчестер Сити (2:0), а оба мяча были забиты после удаления Александра Зинченко.

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Теги
Фернандиньо Фернандиньо Тоттенхэм Тоттенхэм Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити Англия АПЛ Тоттенхэм - Манчестер Сити
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