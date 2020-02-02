Фатальне вилучення Зінченка у відеоогляді матчу Тоттенхем – Манчестер Сіті – 2:0

Тоттенхем переміг Манчестер Сіті у 25 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Тоттенхем – Манчестер Сіті.

Команда Гвардіоли захопила ініціативу з перших хвилин матчу. Де Брюйне непогано приклався здалеку, Агуеро влучив у стійку, а кульмінація трапилася на 36-й хвилині. Ор'є підчепив того-таки Агуеро і "привіз" пенальті. Втім, Льоріс зміг впоратися з ударом Гюндогана, а подальше падіння Стерлінга призвело лише до штовханини і жовтих карток Зінченку та Алдервейрелду.

Зінченко жахливо підвів Ман Сіті – вилучення українця призвело до поразки від Тоттенхема

"Гірчичник" українця мав фатальні наслідки для Сіті вже після перерви. На 60-й хвилині Олександр зірвав небезпечну контратаку Тоттенхема, отримав другу жовту і пішов відпочивати раніше за інших. Покарання не змусило себе чекати – Бергвейн пробив Едерсона ледь не першим ударом "шпор" у грі, а Сон подвоїв перевагу лондонців.