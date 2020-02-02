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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ТРАНСФЕРИ

Фатальне вилучення Зінченка у відеоогляді матчу Тоттенхем – Манчестер Сіті – 2:0

21:21 2009 Читать на русском
Фатальне вилучення Зінченка у відеоогляді матчу Тоттенхем – Манчестер Сіті – 2:0
Тоттенхем – Манчестер Сіті – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Тоттенхем переміг Манчестер Сіті у 25 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Тоттенхем – Манчестер Сіті.

63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хин Мін
 
Олександр Зінченко 61’
61’ Олександр Зінченко
63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хин Мін

Команда Гвардіоли захопила ініціативу з перших хвилин матчу. Де Брюйне непогано приклався здалеку, Агуеро влучив у стійку, а кульмінація трапилася на 36-й хвилині. Ор'є підчепив того-таки Агуеро і "привіз" пенальті. Втім, Льоріс зміг впоратися з ударом Гюндогана, а подальше падіння Стерлінга призвело лише до штовханини і жовтих карток Зінченку та Алдервейрелду.

Зінченко жахливо підвів Ман Сіті – вилучення українця призвело до поразки від Тоттенхема

"Гірчичник" українця мав фатальні наслідки для Сіті вже після перерви. На 60-й хвилині Олександр зірвав небезпечну контратаку Тоттенхема, отримав другу жовту і пішов відпочивати раніше за інших. Покарання не змусило себе чекати – Бергвейн пробив Едерсона ледь не першим ударом "шпор" у грі, а Сон подвоїв перевагу лондонців.

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Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем - Манчестер Сіті Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Відеоновини Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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