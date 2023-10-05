Зустріч Тоттенхема та Ліверпуля досі є предметом суперечок в Англії.

PGMOL офіційно визнав, що арбітри припустилися кількох помилок в матчі "шпор" та мерсисайдців. Суддів вирішено не відстороняти на тривалий термін.

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Як повідомляє Mirror, Дарен Інгленд, арбітр VAR який припустився помилки, не буде більше працювати на матчах Ліверпуля до кінця поточного сезону. Втім, його не звільнять, оскільки він має підтримку Комітету суддів Англії.

Нагадаємо, що в матчі Тоттенхема та мерсисайдців скасовували чистий гол Діаса, а Джонс отримав жовту карту, за фол якого не здійснював. У підсумку Ліверпуль програв 1:2.

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