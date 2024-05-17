Під час матчу жирондинців та Дюнкерка у 34 турі українець нібито назвав захисника суперника Альюна Ба "black pussy". Сенегалець звинуватив Данила Ігнатенка в расизмі.

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Дисциплінарна комісія LFP розглянула справу і не знайшла підстав для дискваліфікації півзахисника Бордо.

"Ознайомившись із звітом про розслідування, заслухавши гравців і представників клубу, комісія зазначає, що в ньому немає достатньо переконливих елементів, які б дозволяли з упевненістю встановити суттєвість дискримінаційних фактів, приписуваних гравцеві Данилу Ігнатенку", – написано на офіційному сайті LFP.

Нагадаємо, українець виступає у складі Бордо з 2022 року. У поточному сезоні Ігнатенко зіграв за жирондинців у 33 матчах, забивши два голи та віддавши один асист. Бордо наразі виступає у Лізі 2 і втратив всі шанси підвищитися в класі.

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