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"Ліверпуль повинен залишатись скромним": ван Дейк – про сенсаційну поразку від Уотфорда

09:49 779 Читать на русском
"Ліверпуль повинен залишатись скромним": ван Дейк – про сенсаційну поразку від Уотфорда
Вірджил ван Дейк / Фото ФК Ліверпуль

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк закликав своїх партнерів не панікувати після фіаско з Уотфордом в рамках 28-го туру АПЛ.

53’ Ісмаїла Сарр
60’ Ісмаїла Сарр
73’ Трой Діні
 
53’ Ісмаїла Сарр
60’ Ісмаїла Сарр
73’ Трой Діні

"Потрібно віддати належне Уотфорду, вони зіграли добре. Суперник діяв дуже дисципліновано і забив нам три голи. Така реальність, ми не змогли нічого їм протиставити. Нам слід грати краще. Ми повинні розібратися з цим, причин для паніки немає.

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Рекорд і всі розмови про нього – це лише для ЗМІ. Ми ж просто намагаємося виграти в кожному матчі. Тепер ми зосередимося на матчі з Челсі в Кубку Англії і постараємося перемогти. Ми повинні залишатися скромними і бути більш старанними в наступній грі", – цитує ван Дейка ВВС.

Незважаючи на втрату очок, Ліверпуль впевнено лідирує в АПЛ, відірвавшись від Манчестер Сіті на 22 бали.

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Теги
Англія Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Ліверпуль Ліверпуль Уотфорд - Ліверпуль
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