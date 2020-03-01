"Ліверпуль повинен залишатись скромним": ван Дейк – про сенсаційну поразку від Уотфорда

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк закликав своїх партнерів не панікувати після фіаско з Уотфордом в рамках 28-го туру АПЛ.

"Потрібно віддати належне Уотфорду, вони зіграли добре. Суперник діяв дуже дисципліновано і забив нам три голи. Така реальність, ми не змогли нічого їм протиставити. Нам слід грати краще. Ми повинні розібратися з цим, причин для паніки немає.

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Рекорд і всі розмови про нього – це лише для ЗМІ. Ми ж просто намагаємося виграти в кожному матчі. Тепер ми зосередимося на матчі з Челсі в Кубку Англії і постараємося перемогти. Ми повинні залишатися скромними і бути більш старанними в наступній грі", – цитує ван Дейка ВВС.

Незважаючи на втрату очок, Ліверпуль впевнено лідирує в АПЛ, відірвавшись від Манчестер Сіті на 22 бали.

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