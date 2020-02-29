Крістал Пелас мінімально переграв Брайтон: 28-й тур АПЛ, субота

Брайтон вдома поступився Крістал Пеласу в рамках 28-го туру АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії, 28-й тур

Брайтон – Крістал Пелас – 0:1

Гол: Айю, 70

Борнмут – Челсі – початок о 17:00

Вест Хем – Саутгемптон – початок о 17:00

Ньюкасл – Бернлі – початок о 17:00

Уотфорд – Ліверпуль – початок о 19:30

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Брайтон приймав вдома Крістал Пелас. Вже на 11-й хвилині голкіпер господарів вразив глядачів надзвичайним сейвом, не давши Куяте відкрити рахунок у матчі. Команди продовжили гру від оборони, активізуючись на контратаках. Під завісу тайму форвард Брайтона Марч змарнував стовідсотковий момент, не влучивши у ворота з кількох метрів.

У другому таймі команди вели гру із перемінним успіхом, але забити вдалось гостям. Бентеке віддав чудову розрізну передачу, яку в дотик замкнув Айю – 0:1. "Чайки" намагались відігратись, але ворота господарів у цьому матчі залишились неприступною фортецею. Завдяки цій перемозі Крістал Пелас із 36-ма очками піднявся на 12-ту сходинку турнірної таблиці, натомість Брайтон із 28-ма пунктами залишився на 15-й.

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