Уотфорд – Ліверпуль – 3:0 – відеоогляд матчу, який перекреслив надії команди Клоппа на "золотий сезон"

Ліверпуль сенсаційно поступився Уотфорду (0:3) в матчі 26 туру АПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Лідер АПЛ явно не налаштувався на матч, завдавши всього один удар в площину воріт до перерви. Уотфорд атакував якісніше, однак до певного моменту "шершням" також не щастило. Все змінив другий тайм.

Ліверпуль розгромно програв Уотфорду, сенсаційно зазнавши першої поразки в чемпіонаті

Сенегалець Ісмаїла Сарр спочатку скористався зручним пасом Дукуре на порожні ворота, а через 6 хвилин впевнено реалізував рандеву з Аліссоном. Ліверпуль так і не оговтався після подвійного удару, більше того, "червоні" пропустили і третій гол від Діні. Команда Клоппа сенсаційно поступилася борцю за виживання та попрощалася з надіями на сезон без поразок в АПЛ.