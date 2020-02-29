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Уотфорд – Ліверпуль – 3:0 – відеоогляд матчу, який перекреслив надії команди Клоппа на "золотий сезон"

22:15 1400 Читать на русском
Уотфорд – Ліверпуль – 3:0 – відеоогляд матчу, який перекреслив надії команди Клоппа на "золотий сезон"
Уотфорд – Ліверпуль – 3:0 – відеоогляд матчу

Ліверпуль сенсаційно поступився Уотфорду (0:3) в матчі 26 туру АПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

53’ Ісмаїла Сарр
60’ Ісмаїла Сарр
73’ Трой Діні
 
53’ Ісмаїла Сарр
60’ Ісмаїла Сарр
73’ Трой Діні

Лідер АПЛ явно не налаштувався на матч, завдавши всього один удар в площину воріт до перерви. Уотфорд атакував якісніше, однак до певного моменту "шершням" також не щастило. Все змінив другий тайм.

Ліверпуль розгромно програв Уотфорду, сенсаційно зазнавши першої поразки в чемпіонаті

Сенегалець Ісмаїла Сарр спочатку скористався зручним пасом Дукуре на порожні ворота, а через 6 хвилин впевнено реалізував рандеву з Аліссоном. Ліверпуль так і не оговтався після подвійного удару, більше того, "червоні" пропустили і третій гол від Діні. Команда Клоппа сенсаційно поступилася борцю за виживання та попрощалася з надіями на сезон без поразок в АПЛ.

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Уотфорд - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Англія Відеоновини Уотфорд Уотфорд
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