Через 1,5 року після продажу Нуньєса в Ліверпуль, уругвайський форвард продовжує приносити Бенфіці прибуток. У вівторок, 26 грудня, Нуньєс 35-й раз з'явився в стартовому складі "червоних" у матчах АПЛ і тим самим активував пункт про виплату додаткових бонусів.

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Як інформує А Bola, завдяки цьому "досягненню" Ліверпуль буде змушений заплатити "орлам" ще 5 млн євро. У червні 2022 року Бенфіка оголосила про продаж Нуньєса в Ліверпуль за 75 млн євро. Ще 25 млн євро "орли" могли отримати у вигляді бонусів – залежно від успішності виступів уругвайця за нову команду.

Перші додаткові 5 млн євро Бенфіка отримала від Ліверпуля після того, як Нуньєс зіграв перші 10 стартових матчів у складі мерсисайдців. Позначка в 60 матчів Дарвіна в стартовому складі Ліверпуля принесе Бенфіці чергові 5 млн євро.

Нагадаємо, що Нуньєс став другим найдорожчим продажем в історії Бенфіки, поступившись тільки трансферу Жоау Феліша в Атлетіко за 126 мільйонів євро.

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