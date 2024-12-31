Арсенал без Зінченка програв Фулхему, втративши шанс очолити АПЛ – безвиграшна серія "канонірів" досягла трьох матчів
В рамках 20-го туру АПЛ 2023/24 Фулхем переміг Арсенал (2:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про матч, який серйозно вплинув на шанси Арсенала втриматись у зоні Ліги чемпіонів.
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Щільність таблиці в Англії просто шалена. Дистанція між першою та четвертою позиціями у турнірній таблиці перед останнім днем 2023 року становила всього два очки, а Тоттенхем сьогодні наблизився до вершини на відстань трьох. Арсенал же міг вирватись у лідери АПЛ, але для цього треба було перемагати Фулхем у виїзному лондонському дербі.
На жаль, Олександр Зінченко пролетів повз заявку. Ні, справа не у кількатижневому нитті АПЛівських сердець про помилки нашого земляка. Українець просто відчув біль у литковому м'язі. Його позицію закрив центрбек Ківіор – Мікель Артета іноді використовує цей хід під суперників із сильними флангами та кремезним нападником, виставляючи одразу чотирьох ЦЗ.
Також коуч залишив у запасі Жезуса, випустивши на вістрі атаки Нкетію. Едді не забивав на виїзді в АПЛ рівно рік, а у першому таймі віддав рівно 6 пасів (включно з розіграшем із центру поля) – тим не менш, цей провал не завадив "канонірам" забити вже на 5-й хвилині. Гроші почав відпрацьовувати Райя, який своєчасним вкиданням запустив реактивну атаку Арсенала лівим флангом.
У її завершенні Мартінеллі влетів на лівий край штрафного, хитнув захисника та пробив у дальній кут – Лєно парирував, а Сака зіграв на добиванні. 1:0! У онлайн-таблиці Арсенал піднявся на першу позицію.
Втім, розвинути успіх гостям не вдалося. Ба більше – Фулхем перехопив ініціативу й почав розривати суперника на флангах. На 14-й хвилині зліва у центр карного майданчика прострілював Керні, а Хіменес замикав (Райя врятував), а на 19-й Вілліан бахнув з лівого кута. Повз дальню стійку.
На 29-й же Арсенал догрався: Керні отримав пас на хід лівим флангом та виконав простріл, який спокійно замкнув Хіменес – 1:1. З Раулем не дограв Ківіор. Одразу після цього "котеджери" відійшли в оборону, повернувши "канонірам" ініціативу.
Втім, за наступні 20 хвилин підопічні Мікеля Артети організували всього один момент. Аж перед перервою. Красива комбінація на 42-й хвилині завершилась проникним пасом Едегора, який ударом у дотик замикав Мартінеллі. М'яч прокотився поруч з лівою стійкою.
Зрештою, відпочивати команди відправились за нічийного рахунку. Тренерський штаб Арсенала зробив висновки, викинувши Ківіора у запас і випустивши реального фулбека – Ківіора. От тільки ефекти від цієї заміни виявився нульовим. Фулхем почав атакувати ще більше, а на 60-й хвилині ще й вирвався уперед внаслідок кутового. Метушня після подачі завершилась скидкою Паліньї та пострілом Де Кордови-Ріда. 2:1!
Арсенал огризнувся атакою на 63-й хвилині, коли Сака отримав діагональ на дальню стійку та пробивав з лету. Втім, Букайо з кількох метрів запустив м'яч по горобцях. А більшого команда не створювала, при цьому постійно наражаючись на контратаки Фулхема. Вони були наслідком жахливого пресингу гостей.
Мікель Артета спробував врятувати ситуацію, випустивши на 68-й хвилині Жезуса та Троссара – і ці заміни теж провалились. Арсенал до кінця поєдинку так нічого й не створив, а на 71-й хвилині Керні міг і третій гол у ворота "гармашів" вколотити. Том підхопив м'яч перед штрафним і цілив у праву дев'ятку, змусивши Раю виконувати ефектний сейв.
На 88-й же хвилині Перейра зі стандарту пробив у поперечку. Зрештою, фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Фулхема, внаслідок якої Арсенал довів безвиграшну серію до трьох матчів і опустився аж на четверту позицію. Щоправда, до першої не вистачає все тих же двох очок.
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