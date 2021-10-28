Півзахисник Ліверпуля Набі Кейта, якого винесли на ношах у матчі проти Манчестер Юнайтед, уник серйозної травми та вже повернувся до занять, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Також до тренувань у загальній групі приступив Тьяго Алькантара. Іспанець пропустив більше місяця через травму литкового м'яза.

Після 9-ти турів АПЛ Ліверпуль розташувався на другій сходинці. Вже 30 жовтня підопічні Клоппа зіграютиь вдома проти Брайтона.

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