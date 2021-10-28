Ліверпуль повернув двох ключових гравців з лазарету
28 жовтня 23:19 - Читать на русском
Наставник Ліверпуля Юрген Клопп отримав хороші новини від лікарів клубу.
Півзахисник Ліверпуля Набі Кейта, якого винесли на ношах у матчі проти Манчестер Юнайтед, уник серйозної травми та вже повернувся до занять, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Також до тренувань у загальній групі приступив Тьяго Алькантара. Іспанець пропустив більше місяця через травму литкового м'яза.
Після 9-ти турів АПЛ Ліверпуль розташувався на другій сходинці. Вже 30 жовтня підопічні Клоппа зіграютиь вдома проти Брайтона.
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