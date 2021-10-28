Ливерпуль вернул двух ключевых игроков из лазарета
28 октября 23:20 - Читати українською
Наставник Ливерпуля Юрген Клопп получил хорошие новости от врачей клуба.
Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта, которого вынесли на носилках в матче против Манчестер Юнайтед, избежал серьезной травмы и уже вернулся к занятиям, сообщает официальный сайт клуба.
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Также к тренировкам в общей группе приступил Тьяго Алькантара. Испанец пропустил больше месяца из-за травмы икроножной мышцы.
После 9 туров АПЛ Ливерпуль расположился на второй строчке. Уже 30 октября подопечные Клоппа сыграют дома против Брайтона.
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