Форвард Ліверпуля Дівок Оріджі відзначився дуже красивим голом у матчі з Престоном.

Ліверпуль пройшов Престон в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Мерсисайдці дотиснули суперника лише в другому таймі. Але зробили це вишукано. Спершу забив Мінаміно, а потім майстерність показав Оріджі.

Бельгійський форвард на лінії воротарського майданчика дочекався відскоку і п'ятою з-за спини переправив м'яч у сітку. Справжня краса, яка гарантувала Ліверпулю перемогу. Цей гол став другим для Оріджі в сезоні.