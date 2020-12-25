"Ми не обговорюємо трансфери з журналістами. Навіщо починати це зараз? Салах перебуває в гарному настрої, він набрав чудову форму, а це головне для мене.

Салах не виключає можливості трансферу в Реал чи Барселону

Наша прес-служба сьогодні не робила фотографій під час тренування. Але ви б побачили, що він сміявся і отримував задоволення. Це теж добре. А все інше – це ваші справи. Саме журналісти пишуть про це, але нічого такого немає", – цитує Клоппа Goal.com.

Нагадаємо, прізвище Салаха регулярно фігурує у трансферних чутках, які пов'язують футболіста з можливим переходом в Реал. Сам гравець нібито повідомив своє найближче оточення про бажання перебратись на Сантьяго Бернабеу, але дальше чуток справа не дійшла.

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