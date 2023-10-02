"Ми приймаємо визнання PGMOL своїх невдач в матчі сьомого туру. Зрозуміло, що правильне застосування законів гри не відбулося, що призвело до підриву спортивної чесності.

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Ми повністю приймаємо тиск, під яким працюють офіційні особи матчу, але передбачається, що цей тиск пом'якшується, а не посилюється завдяки наявності та впровадженню VAR. Тому незадовільно те, що не було надано достатньо часу для прийняття правильного рішення, і що не було подальшого втручання. Те, що такі недоліки вже були класифіковані як "значна людська помилка", також є неприйнятним. Будь-які результати мають бути встановлені лише шляхом перевірки та з повною прозорістю.

Це життєво важливо для надійності майбутнього прийняття рішень, оскільки це стосується всіх клубів, в яких отримані знання використовуються для вдосконалення процесів, щоб гарантувати, що подібна ситуація більше не повториться. Тим часом ми вивчимо діапазон доступних варіантів, враховуючи очевидну потребу в ескалації та вирішенні", – заявив Ліверпуль на своєму офіційному сайті.

Як інформує журналістка Sky Sport Мелісса Редді, існує великий поштовх до того, щоб повноваження перевірки PGMOL не обмежувались лише недоліками VAR і тим, як це сталося, а перевіряли процес призначення посадових осіб. Нагадаємо, що два відеоасистенти за 48 годин до зустрічі Ліверпуля та Тоттенхема працювали на матчі в ОАЄ.

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