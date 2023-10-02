"Мы принимаем признание PGMOL своих неудач в матче седьмого тура. Понятно, что правильное применение законов игры не произошло, что привело к подрыву спортивной честности.

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Мы полностью принимаем давление, под которым работают официальные лица матча, но предполагается, что это давление смягчается, а не усиливается благодаря наличию и внедрению VAR. Поэтому неудовлетворительно то, что не было предоставлено достаточно времени для принятия правильного решения, и что не было дальнейшего вмешательства. То, что такие недостатки уже были классифицированы как "значительная человеческая ошибка", также неприемлемо. Любые результаты должны быть установлены только путем проверки и с полной прозрачностью.

Это жизненно важно для надежности будущего принятия решений, поскольку это касается всех клубов, в которых полученные знания используются для совершенствования процессов, чтобы гарантировать, что подобная ситуация больше не повторится. Тем временем мы изучим диапазон доступных вариантов, учитывая очевидную потребность в эскалации и решении", – заявил Ливерпуль на своем официальном сайте.

Как информирует журналистка Sky Sport Мелисса Редди, существует большой толчок к тому, чтобы полномочия проверки PGMOL не ограничивались только недостатками VAR и тем, как это произошло, а проверяли процесс назначения должностных лиц. Напомним, что два видеоассистента за 48 часов до встречи Ливерпуля и Тоттенхэма работали на матче в ОАЭ.

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