Ліверпуль повідомив на своєму офіційному сайті про домовленість з Ювентусом щодо оренди Артура.

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Хавбек гратиме за "червоних" під 29-м номером протягом наступного сезону. За свою кар'єру 26-річний бразилець встиг пограти за Барселону та Ювентус, якому він належить. Оренда екс-зірки Барселони обійшлась у 4,5 млн євро, а викупити його можна буде за 37,5 млн.

У минулому сезоні Артур зіграв у 31 матчі за туринців у всіх змаганнях, відзначившись 1 результативною передачею.

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