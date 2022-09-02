Ливерпуль сообщил на своем официальном сайте о договоренности с Ювентусом об аренде Артура.

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Хавбек будет играть за "красных" под 29-м номером в течение следующего сезона. За свою карьеру 26-летний бразилец успел поиграть за Барселону и Ювентус, которому он принадлежит. Аренда экс-звезды Барселоны обошлась в 4,5 млн евро, а выкупить его можно будет за 37,5 млн евро.

В прошлом сезоне Артур сыграл в 31 матче за туринцев во всех соревнованиях, отличившись 1 результативной передачей.

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