Півзахисник Ідрісса Гуйє повернувся в Евертон в останній день трансферного вікна.

Ідрісса Гуйє знову став гравцем Евертона, повідомляє офіційний сайт "ірисок". Клуб не розкриває суму переходу.

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Контракт розрахований на 2 роки. Гуйє вже виступав за Евертон з 2016 по 2019 роки, після чого перебрався до суперзіркового ПСЖ.

Зазначимо, що Ідрісса втратив місце у складі парижан з приходом Крістофа Гальтьє. За час, проведений в ПСЖ, Гуйє досягав фіналу та півфіналу Ліги чемпіонів, виграв 2 чемпіонати Франції, 2 Кубки, Суперкубок і Кубок ліги.

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