Агенти Ковача нещодавно побували в Лондоні. Як інформує Daily Mail, вони поспілкувалися з деякими представниками клубів АПЛ стосовно потенційного працевлаштування свого клієнта. Повідомляється, що серед інших клубів на подібну зустріч своїх представників відправив і Ліверпуль.

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Згідно з джерелом, у послугах Ковача також зацікавлені клуби німецької Бундесліги. Ніко успішно працював в Айнтрахті і в 2018 році приводив команду до перемоги в Кубку Німеччини. Пішовши на підвищення в Баварію, Ковач привів мюнхенців до чемпіонського титулу, але боси Рекордмейстра не були задоволені грою команди й атмосферою в роздягальні. У своєму наступному клубі – Вольфсбурзі – Ковач відверто провалився. Він був звільнений зі стану "вовків" місяць тому.

Вважається, що основним кандидатом на посаду головного тренера Ліверпуля є чинний наставник Спортінга Рубен Аморім. Однак сам португалець заявив, що не вів переговорів із "червоними" щодо свого призначення.

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