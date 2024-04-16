Агенты Ковача недавно побывали в Лондоне. Как информирует Daily Mail, они пообщались с некоторыми представителями клубов АПЛ по поводу потенциального трудоустройства своего клиента. Сообщается, что среди прочих клубов на подобную встречу своих представителей отправил и Ливерпуль.

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Согласно источнику, в услугах Ковача также заинтересованы клубы немецкой Бундеслиги. Нико успешно работал в Айнтрахте и в 2018 году приводил команду к победе в Кубке Германии. Уйдя на повышение в Баварию, Ковач привёл мюнхенцев к чемпионскому титулу, но боссы Рекордмейстра не были довольны игрой команды и атмосферой в раздевалке. В своем следующем клубе – Вольфсбурге – Ковач откровенно провалился. Он был уволен из стана "волков" месяц назад.

Считается, что основным кандидатом на пост главного тренера Ливерпуля является действующий наставник Спортинга Рубен Аморим. Однако сам португалец заявил, что не вёл переговоров с "красными" по поводу своего назначения.

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