Трабзонспор зробив пропозицію щодо 32-річного іспанця, повідомляє AS.

Форварди Реала, ПСЖ і Арсенала – на вершині списку можливих замін Салаха в "таємному" списку Ліверпуля

Тьяго був готовий розглянути такий варіант, однак Ліверпуль не горить бажанням відпускати ще одного центрхава без можливості знайти заміну. У сторін залишилось обмаль часу для компромісу, оскільки трансферне вікно в Туреччині закривається вже сьогодні. За рік Тьяго стає вільним агентом.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні хабек лікується від чергової травми і поки не дебютував.

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