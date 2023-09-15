Трабзонспор сделал предложение по 32-летнему испанцу, сообщает AS.

Форварды Реала, ПСЖ и Арсенала – на вершине списка возможных замен Салаха в "тайном" списке Ливерпуля

Тьяго был готов рассмотреть такой вариант, однако Ливерпуль не горит желанием отпускать еще одного центрхава без возможности найти замену. У сторон осталось мало времени для компромисса, поскольку трансферное окно в Турции закрывается уже сегодня. Через год Тьяго становится свободным агентом.

Напомним, в нынешнем сезоне хабек лечится от очередной травмы и пока не дебютировал.

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