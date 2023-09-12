Ліверпуль намагатиметься перешкодити відходу Салаха в чемпіонат Саудівської Аравії наступного літа за допомогою пропозиції про продовження контракту. Але якщо єгипетський форвард відмовиться, боси "червоних" склали список потенційних замін своєї головної зірки.

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Згідно з The Athletic, на вершині цього списку знаходяться прізвища форварда Реала Вінісіуса Жуніора і нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе. Джерело зазначає, що в англійському клубі розуміють: шанси на підписання Вінісіуса вкрай малі. Бразилець щасливий у Мадриді і можливе прибуття Мбаппе, схоже, не змушує його нервувати.

Ще одним гравцем, який зміг би замінити Салаха, у Ліверпулі бачать нападника Арсеналу Букайо Саку. Також у списку є прізвища Хвічі Кварацхелії (Наполі), Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад), Антоні (Манчестер Юнайтед), Рахіма Стерлінга (Челсі) та Майкла Олісе (Кристал Пелас).

Нагадаємо, що починаючи з минулого літа трансферна кампанія в Ліверпулі почала повністю підкорятися головному тренеру команди Юргену Клоппу.

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