Англійські гранди можуть влаштувати перегони за зірочкою Шальке з Гельзенкірхена Метью Хоппе.

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Хоппе щойно наприкінці листопада дебютував на професіональному рівні, а вже в січні був визнаний найкращим молодим гравцем місяця в Бундеслізі. Розкішний дебют таланта змусив керівництво "кобальтових" запропонувати Хоппе професіональний контракт до літа 2023 року. Також нападника ведуть Манчестер Сіті та лондонський Тоттенхем.

До слова, в нинішньому сезоні 19-річний Метью Хоппе провів 11 матчів у Бундеслізі, в яких забив 5 м'ячів.

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