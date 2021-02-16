Английские гранды могут устроить гонку за звездочкой Шальке из Гельзенкирхена Мэттью Хоппе.

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Хоппе только в конце ноября дебютировал на профессиональном уровне, а уже в январе был признан лучшим молодым игроком месяца в Бундеслиге. Роскошный дебют таланта заставил руководство "кобальтовых" предложить Хоппе профессиональный контракт до лета 2023 года. Также нападающего ведут Манчестер Сити и лондонский Тоттенхэм.

К слову, в нынешнем сезоне 19-летний Мэттью Хоппе провел 11 матчей в Бундеслиге, в которых забил 5 мячей.

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