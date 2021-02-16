Юний англієць виступатиме за манкуніанців до 2025 року з опцією продовження ще на рік, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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"Коли ти приєднуєшся до клубу у сім років, ти просто мрієш одного разу зіграти за першу команду. Я так багато працював, щоб досягти цього рівня, і останні два роки були приголомшливими. Я хочу багато чого досягнути, і я знаю, що це ідеальне середовище для мене", – поділився Грінвуд у коментарі прес-службі клубу.

Зазначимо, що Грінвуд загалом провів 82 поєдинки у складі "червоних дияволів", відзначившись у них 21 голом та 10 асистами.

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