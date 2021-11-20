Чемпіонат Англії 2021/22, 12-й тур

Астон Вілла – Брайтон – 2:0

Голи: Воткінс, 83, Мінгз, 88

Бернлі – Крістал Пелас – 3:3

Голи: Мі, 19, Вуд, 27, Корне, 49 – Бентеке, 9, 36, Геї, 42

Вулверхемптон – Вест Хем – 1:0

Голи: Невеш, 58

Норвіч – Саутгемптон – 2:1

Голи: Пуккі, 7, Хенлі, 79 – Адамс, 4

Ньюкасл – Брентфорд – 3:3

Голи: Ласселс, 10, Жоелінтон, 39, Сен-Максімен, 75 – Тоні, 11, Генрі, 31, Оньєка, 61

Справжньою окрасою 12-го туру Прем'єр ліги став поєдинок на Тьорф Мур між Бернлі й Крістал Пелас. Ще у першому таймі команди забили п'ять голів: Бентеке на 9-й хвилині отримав проникний пас у штрафний і вивів "орлів" уперед, але точні удари головою у виконанні Мі й Вуда перегорнули гру на користь "бордових" – втім, на 36-й хвилині Бентеке відновив парітет, замкнувши простріл Галлахера. Перед перервою ж Геї пострілом з периметру карного майданчика забив третій гол у ворота Бернлі.

Господарі не здалися, забивши у відповідь всього через три хвилини після старту другого тайму – це Корне з меж штрафного влучив у дев'ятку. 3:3! Після цього команди розмінялися низкою небезпечних моментів (зокрема, Бентеке влучив у поперечку), однак вирвати перемогу так нікому й не вдалося. Нічия на Тьорф Мур!

Не менш цікаву перестрілку видав Нюкасл у дебютному матчі під керівництвом Едді Хау. До "сорок" у гості приїхав Брентфорд, який програв у чотирьох матчах поспіль, однак у господарів ситуація була ще гіршою – вони йшли на останньому місці без перемог в поточному сезоні АПЛ. Словом, нічия нікого не влаштовувала, тож на гол Ласселса у ворота "джмелів" одразу ж (рівно за хвилину) прилетіла відповідь у вигляді голу Тоні. На 31-й хвилині Генрі точним ударом замкнув подачу від Каноса (це був його другий асист у матчі), але вже на 39-й Жоелінтон зрівняв рахунок пострілом з відскоку. 2:2!

На перерву команди відправились саме з цим рахунком. На початку другого тайму він не змінювався, тож Томас Франк вирішив провести заміну. На 59-й хвилині Оньєка вийшов замість Годдоса, а вже на 61-й він забив третій гол у ворота "сорок" – втім, за 14 хвилин Сен-Максімен відповів влучним ударом з меж штрафного після передачі від свіжого Фрейзера. 3:3! Цей гол виявився останнім у зустрічі.

Тренд на швидкий розмін голами підтримали Норвіч і Саутгемптон. "Святі" відкрили рахунок на 4-й хвилині зусиллями Адамса, однак точний навіс Ааронса на голову Пуккі на 7-й хвилині відновив статус-кво – 1:1. Цей рахунок тримався на табло до середини другого тайму, аж поки Хенлі не вивів "канарок" уперед на 79-й хвилині. Капітан господарів перестрибнув усіх при боротьбі за подачу з кутового, завдавши точний удар головою – 2:1!

Його гол виявився останнім у зустрічі. Норвіч святкує другу поспіль перемогу в АПЛ у сезоні, тріумфуючи у дебютному поєдинку під керівництвом Діна Сміта. При цьому "канарки" ще й останню позицію покинули. Браво!

У поєдинку Вулверхемптона проти Вест Хема голів довелося чекати цілу годину. Рахунок аж на 58-й хвилині відкрив Хіменес, який отримав передачу від Поденсе й класно пробив з кута штрафного – 1:0! Швидко відігратись Вест Хему не вдалося, тож Девід Мойєс вдався до замін.

Зокрема, на 71-й хвилині вийшов і наш Андрій Ярмоленко. На жаль для "молотобійців", ці рішення ніяк не допомогли, хоча Вулверхемптон більше не забивав. Фінальний свисток зафіксував несподівану мінімальну перемогу "вовків".

Стівен Джеррард дебютував на чолі Астон Вілли домашнім матчем проти міцного Брайтона. Матч виявився дуже рівним, а моментів у ньому довгий час не виникало. Ближче до завершення поєдинку здалося, що голів фанати так і не побачать, однак бірмінгемці несподівано шокували гостей одразу двома м'ячами: на 83-й хвилині контратака бірмінгемців завершилась точним ударом Воткінса, а на 89-й Мінгз забив у порожні ворота з відскоку – 2:0! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

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