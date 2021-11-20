Захист – найкраща атака. Тухель продовжує дивувати

Матч, як і онлайн-трансляція Лестер – Челсі на "Футбол 24", стартував о 14:30. Повне домінування лідера АПЛ у перші 25 хвилин. Понад 70% володіння м'ячем, 4 удари і 2 супермоменти. Спочатку Чілвелл після класного розрізного пасу Жоржінью струсонув поперечину, втративши перший стовідсотковий момент уже на 4 хвилині. Згодом Бен виправився, подавши кутовий ідеально на голову Рюдігеру. Розстріл у виконанні захисника Челсі з кількох метрів після стандарту – улюблена тема Тухеля в цьому сезоні. Жоржінью з глибини знову блискуче розрізав лінії, Канте майже вибіг на побачення зі Шмайхелем, воротар виручив.

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Коли твій єдиний удар до перерви – гол з офсайду

Не впорався данець з наступною спробою опорника лондонців. Н'Голо після пасу Джеймса прорвався по центру до лінії штрафного і майстерно прошив голкіпера Лестера з лівої. Господарі забили, здавалося, з першого удару. Варді чи не єдиний раз за перший тайм вирвався на оперативний простір, зібрав біля себе тріо захисників і відкинув на Олбрайтона. Адемола Лукман замкнув ідеально, але дуже випередив події – офсайд. Другий гострий навіс Чілвелла завершував швидку контру Челсі. Канте зміцнив лідерство за ударами (3) – лише у французького опорника за тайм було більше одної спроби.

Неймовірне домінування і 2 гольові уколи від колишніх одноклубників

Команда Роджерса пливе. За весь тайм 0:9 за ударами (0:4 за влучаннями у площину). А тут ще й Шмайхель дарує пас в ноги Хадсон-Одою. Просто щастить, що простріл вихованця Челсі на Хаверца в останню мить перехопили. І це ще гості 2 суперперспективні стандарти на дузі перед штрафним запороли: Маунт дав вище, Джеймс – у стінку. Як наслідок, результат до перерви приносять асист та гол двох колишніх зірок Лестера (Чілвелла й Канте). Дуже не вистачає "лисицям" головного творця моментів Тілеманса, змушеного заліковувати травму. Вихід атакувальних Маддісона й Іхеаначо у перерві замість непомітних вінгерів Лукмана та Барнса – цілком логічне рішення.

Челсі знову за своє, а Лестер оживає і пробачає

Перший момент після перерви теж за Челсі. Казковий пас на хід Хадсон-Одою від Тьягу Сілви через усе поле. Вінгер відкотив на лівого захисника Чілвелла – черговий красивий порятунок Шмайхеля. Перший зарахований удар Лестера аж на 58 хвилині. Маддісон здалеку перевірив пильність Менді. Чалоба зі своєї половини закинув на Чілвелла. Бен на 11-метровій позначці приймав, але захисник встиг обікрасти. Рюдігер продерся аж до штрафного, Хадсон-Одой після пасу центрбека мінімально дав вище. Два поспіль моменти Лестера. Амартей божевільним ударом ледь не влучив у дев'ятку – Менді скасував шедевр. Варді після подачі Маддісона пробивав зовсім сам з кількох метрів – вище.

Спрацювали навіть заміни – 3 скасовані голи і повний розрив

Зієш і Пулішіч вийшли замість Маунта та Хаверца на 63 хвилині. Обидва відразу ж організували момент. Марокканець подав, американець з меж воротарського не влучив. Вийшло так, що просто відклали вирок. На 72-й Зієш ідеально відкрився під пас центрбека Чалоби, взяв паузу і викотив Пулішічу, який прокинув у падінні поміж ніг Шмайхелю. Не минуло й хвилини, як екс-партнер Ярмоленка по Борусії Дортмунд викотив на порожні ворота Хадсон-Одою, але офсайд скасував 0:4. Чілвелл відкрився за спинами після черпачка Рюдігера. Екс-захисник Лестера викотив під дубль Пулішічу, але й тут положення поза грою.

Маддісон розрядив свою потужну гармату здалеку. Ситуацію для Менді ускладнив рикошет, але ще один красивий політ Едуара все-таки рятує від пропущеного м'яча, який був би тільки другим у сезоні Челсі на виїзді в АПЛ (перший – пенальті Салаха на Енфілді). Третій гол лондонців за 5 хвилин скасовує лайнсмен. І знову Чілвелл на мить випередив події, відкрившись під закидання з центра захисту. Далі Джеймс розіграв із Зієшем і прошив Шмайхеля, але знову все даремно. Челсі набирає 29 очок, відриваючись на вершині АПЛ від Ман Сіті та Вест Хема на 6 балів. Лестер залишається на 12 місці з 15 балами.