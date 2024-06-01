Тосін Адарабьойо стане гравцем Челсі стверджує інсайдер Фабріціо Романо. Сторони досягнули усної домовленості, а пропозицію підписати центрбека лондонці вперше зробили ще місяць тому.

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Наступного тижня гравець має пройти медичне обстеження. Якщо все буде гаразд, то контракт підпишуть одразу після медогляду. Додамо, що контракт Адарабьойо з Фулхемом завершується цього літа, тож захисник приєднається на правах вільного агента.

Зауважимо, що Тосін є вихованцем Манчестер Сіті, в складі якого перебував аж до оренди у Вест Бромвіч в 2018 році. В жовтні 2020 року Адарабьойо покинув "містян", підписавши повноцінний контракт з Фулхемом. В цьому сезоні захисник зіграв за "коттеджерів" 25 матчів, у яких відзначився 2 голами.

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