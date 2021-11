"Червоні" проявляють серйозний інтерес до нідерландця. Про це інсайдер Фабріціо Романо розповів у подкасті Here We Go Podcast.

Хаві хоче повернути в Барселону "нового Роналду"

Ліверпуль нібито прагне підписати Данджуму вже взимку. Поспіх пов'язаний із проведенням Кубка африканських націй у січні-лютому. Мерсисайдці змушені будуть провести відрізок чемпіонату без двох лідерів атаки – Салаха та Мане. Фланговий нападник, який лише влітку перебрався на Мадригал за 23,5 млн євро з Борнмута, повинен замінити африканців на Енфілді.

До слова, в нинішньому сезоні Арно Данджума провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

Безпросвітний МЮ, видовище у Мілані, спалена земля перед Хаві, нова сила в АПЛ, Баварія відривається – огляд вікенду