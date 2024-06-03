Гравців Реала Джуда Беллінгема та Вінісіуса відзначив УЄФА за прекрасні виступи в Лізі чемпіонів.

УЄФА на офіційному сайті повідомив, що вінгера "вершкових" визнали найкращим гравцем турніру, що завершився. У сезоні-2023/24 Вінісіус зіграв у 10 матчах Ліги чемпіонів, відзначившись шістьма голами та п'ятьма асистами.

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"Вінісіус провів серію сенсаційних матчів за Реал протягом усієї переможної кампанії, забивши загалом шість м'ячів, включно з вирішальним голом у фіналі проти дортмундської Боруссії", – написано в коментарі на офіційному сайті УЄФА.

Найкращим молодим гравцем Ліги чемпіонів визнано Джуда Беллінгема. У сезоні-2023/24 хавбек Реала провів у турнірі 11 матчів, забивши чотири голи і віддавши п'ять гольових передач.

Нагадаємо, що у фіналі турніру Реал обіграв Борусію Д (2:0), що дозволило виграти Лігу чемпіонів у 15 раз в історії клубу.

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